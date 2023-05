Un 35enne ucraino è stato arrestato dalla polizia olandese per aver guidato ubriaco con la patente falsa di Boris Johnson.

Guida ubriaco con la patente falsa di Boris Johnson: arrestato 35enne ucraino

Un uomo ucraino di 35 anni è stato arrestato dalla polizia olandese per guida in stato di ebbrezza e nella sua auto è stata trovata una patente falsa dell’ex primo ministro britannico Boris Johnson. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica, quando l’uomo, residente nella cittadina di Zuidhorn, in Olanda, si è schiantato contro un palo a Groninga. Dopo lo schianto, l’uomo ha lasciato l’auto ma poi è stato trovato dagli agenti su un ponte non lontano dal luogo dell’incidente. Era talmente ubriaco che non è stato in grado di identificarsi e si è rifiutato di sottoporsi al test dell’etilometro.

Aveva una patente di guida falsa

La polizia ha trovato il documento falso che riportava le generalità di Boris Johnson, ma “sfortunatamente per lui non ci siamo cascati” ha commentato la polizia sull’account Instagram. Le forze dell’ordine non sono state in grado di capire dove sia stata creata la patente falsa, ma Kysia Hekster, ex corrispondente della Russia per l’emittente pubblica olandese Nos, ha spiegato in un tweet che quelle patenti false possono essere facilmente acquistate nei negozi di articoli turistici in Ucraina.