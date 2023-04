Ubriaco alla guida sradica il cancello dei Carabinieri: arrestato

Cose che succedono quando ci si mette alla guida con troppi bicchieri in corpo, cose che sono reato e che a volte fanno morti e dolore ma che stavolta hanno dato solo danno e quasi schiuso le porte del carcere ad un uomo, uomo che, visibilmente ubriaco alla guida, ha sradicato un cancello dei Carabinieri ed è stato arrestato. I media spiegano che in provincia di Reggio Emilia, per la precisione a Savignano sul Panaro un automobilista in stato di ebbrezza piomba sul varco della caserma della Benemarita e la sfonda.

Ubriaco sradica il cancello dei Carabinieri

Poi però arrivano i guai seri per lui. Da quanto si apprende ieri pomeriggio, in orario “di non apertura al pubblico della Stazione Carabinieri di Savignano sul Panaro”, un uomo in stato di ebbrezza è stato protagonista di un incidente stradale alla guida. L’uomo tra l’altro pare intendesse proprio accedere in caserma.

I soccorsi del 118 e l’arresto

Solo che dal racconto fatto da una velina dell’arma pare non abbia visto il cancello e lo abbia divelto con il proprio veicolo. Il cancello carraio del Comando dell’Arma è andato danneggiato e per fortuna quei danni sono stati solo materiali. L’uomo è stato soccorso ed assistito dai sanitari del 118 fatti intervenire sul posto, poi è stato arrestato.