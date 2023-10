Negli ultimi tempi Gwyneth Paltrow è finita al centro dell’attenzione per un motivo particolare che riguarda la sua statuetta dell’Oscar. Sapete come la utilizza? Di certo è l’unica artista a farne un uso tanto insolito.

Gwyneth Paltrow: come usa la statuetta dell’Oscar?

Correva l’anno 1999 quando Gwyneth Paltrow vinceva l’Oscar per la sua interpretazione di Viola de Lesseps in Shakespeare in Love. A distanza di tanti anni da quel momento, la statuetta non è più in bella mostra in casa, ma è stata utilizzata in modo parecchio insolito.

La statuetta dell’Oscar diventa un fermaporta

In una recente intervista per la serie ’73 Questions’ di Vogue, Gwyneth Paltrow ha confessato che la statuetta dell’Oscar è diventata un fermaporta. Il giornalista, invitato a casa sua per le riprese, ha subito notato l’uso alternativo della statuina e ha esclamato: “Che bellissimo Academy Award!“. L’attrice, senza scomporsi, ha replicato:

“Il mio fermaporta, funziona alla grande!”.

La decisione di Gwyneth Paltrow fa discutere

Il fatto che Gwyneth Paltrow abbia scelto di utilizzare la statuetta dell’Oscar come fermaporta fa discutere. Qualcuno sostiene che l’attrice abbia semplicemente fatto una battuta, mentre altri pensano che stia in un certo senso rinnegando il ruolo di Viola de Lesseps in Shakespeare in Love.