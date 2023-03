Gwyneth Paltrow, l'attrice a processo per un incidente sugli sci

Nello Utah è iniziato un processo che dovrebbe durare in tutto circa una settimana. L’attrice Gwyneth Paltrow, stando a quanto hanno fatto sapere i media statunitensi, è stata chiamata a comparire in tribunale per un incidente che risale al 2016. Secondo i documenti legali, l’attrice nota per pellicole come “Sliding Doors”, si sarebbe scontata all’epoca dei fatti con un ottico in pensione, Terry Sanderson.

Gwyneth Paltrow, iniziato il processo per un incidente sugli sci nel 2016

La vittima dell’incidente, ad oggi di 76 anni, aveva riportato nell’incidente costole rotte e lesioni cerebrali. Oltre a ciò, in seguito alla vicenda, avrebbe anche sofferto di stress emotivo. La cifra chiesta dall’uomo è di 300 mila dollari. Tale importo ammontava inizialmente a 3 milioni, ma nel 2019 ha subito un ridimensionamento. A Gwyneth Paltrow e all’istruttore di sci che si trovava in quei frangenti con l’attrice, è stato contestato dall’accusa l’allontanamento e il mancato soccorso.

Le versioni dei due avvocati

Nel frattempo il legale di Terry Sanderson, Lawrence Buhler, ha dichiarato in aula dell’attrice: “Lei sapeva che sciare in quel modo, sciare alla cieca giù da una montagna guardando in alto e di lato, era avventato; sapeva che continuando a sciare in quel modo… sarebbe schiantata contro qualcuno sotto di lei.”

D’altro canto, il legale dell’attrice ha spiegato la sua cliente stava scendendo il pendio quando all’improvviso un uomo le sarebbe andato a sbattere. L’avvocato ha poi proseguito puntando l’attenzione sul fatto che il signor Sanderson soffre anche della perdita della vista e dell’udito per via di un ictus, pertanto potrebbe non aver visto l’attrice prima dell’impatto.