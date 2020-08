Gwyneth Paltrow ha confessato di aver capito che con Chris Martin il matrimonio sarebbe naufragato durante un viaggio in Italia.

Nel 2014 Gwyneth Paltrow disse addio a Chris Martin, il frontman dei Coldplay con cui era sposata dal 2003 e con cui ha avuto i suoi due figli, Apple e Moses. L’attrice ha rivelato i motivi che la spinsero a lasciare l’ex marito e ha confessato di averli compresi durante un viaggio in Italia.

Gwyneth Paltrow: l’addio a Chris Martin

Gwyneth Paltrow e Chris Martin hanno formato senza dubbio una delle coppie d’oro dello show business, e tanti fan sono rimasti delusi quando il matrimonio è irrimediabilmente naufragato nel 2014. L’attrice ha confessato che non si sarebbe mai sentita parte “di una coppia” accanto a Chris Martin e che durante un romantico week end in Toscana avrebbe compreso che di lì a breve il matrimonio sarebbe definitivamente naufragato.





“Non mi ricordo cosa accadde esattamente, non ricordo che giorno del weekend fosse o quale ora precisa. Ma sapevo perfettamente, nonostante le lunghe passeggiate, i bicchieri di Barolo e le mani strette, che il mio matrimonio era finito”, ha confessato.

L’attrice di Iron Man ha anche dichiarato che lei e Chris Martin erano stati a lungo amici e che a legarli profondamente ci sarebbe stato ovviamente l’affetto per i loro due figli, Apple e Moses. Ciononostante lei ha realizzato che quello per il cantante non sarebbe stato il suo vero amore:

“Eravamo vicini, eravamo stati anche amici e non ci siamo mai sentiti completamente una coppia. Semplicemente non eravamo fatti l’uno per l’altra.

Ci sono sempre stati disagi e disordini”, ha affermato. Oggi lei ha ritrovato la serenità accanto al secondo marito, Brad Falchuk. Lui invece è legato all’attrice Dakota Johnson.