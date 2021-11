Halloween in casa Ferragnez: la maschera a tema famiglia Addams

I Ferragnez hanno festeggiato il loro primo Halloween insieme e per l'occasione hanno scelto una maschera a tema famiglia Addams.

Ora che la piccola Vittoria Lucia Ferragni ha lasciato l’ospedale (dove era stata ricoverata per un virus sinciziale) Chiara Ferragni e Fedez hanno potuto festeggiare il primo Halloween in quattro postando una foto di famiglia in maschera.

Ferragnez: il primo Halloween di Vittoria

Chiara Ferragni e Fedez hanno postato sui social la loro prima foto di famiglia dedicata ad Halloween: il rapper e l’influencer, insieme ai figli Leone e Vittoria, hanno posato per uno scatto in maschera a tema “famiglia Addams”. Per la coppia si tratta del primo Halloween in quattro e per giunta l’occasione è resa se possibile ancora più speciale dal ritorno a casa della piccola Vittoria, che per alcuni giorni era stata ricoverata in ospedale a causa di un RSV virus (un comune virus influenzale che può avere conseguenze gravi nei bambini).

La coppia ha fornito ogni giorno ai fan informazioni sulle condizioni della bambina e a seguire i due hanno anche esultato entusiasti quando avevano finalmente potuto ricongiungersi dopo giorni di lontananza. La piccola Vittoria fortunatamente oggi sta bene.

Ferragnez: Vittoria in ospedale

Per giorni Chiara Ferragni e Fedez hanno manifestato la loro preoccupazione per le condizioni di salute della piccola Vittoria, che a causa di un virus sinciziale aveva manifestato alcune difficoltà respiratorie. Fedez aveva anche lanciato un appello sui social per mettere in guardia i genitori di bambini piccoli. “Epidemia virus respiratorio in neonati: ospedali italiani pieni. Se avete bimbi piccoli fate attenzione mi raccomando”, aveva scritto il rapper in un post via social.

Ferragnez: le novità

Chiara Ferragni e Fedez sembrano aver trovato la verà felicità insieme ai loro piccoli, Leone e Vittoria, e hanno annunciato che presto cambieranno casa in favore di un appartamento più grande. I due avrebbero fatto opzionare un attico sempre nel prestigioso quartiere di City Life, dove da diversi anni sono ormai ospiti fissi. Precedentemente la coppia aveva vissuto a Los Angeles, dove avevano messo al mondo il loro primo bambino, Leone (che infatti possiede il doppio passaporto).

La piccola Vittoria, anche a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus, è nata invece a Milano. I due hanno svelato che dovrebbero trasferirsi durante l’estate del 2022 e i fan non vedono l’ora di saperne di più sul loro futuro insieme.