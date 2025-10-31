A Napoli è scattato il sequestro da parte della guardia di finanza di oltre 100mila prodotti contraffatti o “non sicuri” tipici di Halloween, senza le certificazioni minime ai fini della sicurezza e privi di indicazioni per il consumatore, come riportato da Tgcom24. Sarebbero 45 in totale i responsabili sanzionati di cui 30 sono stati segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa e 15 denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione.

Napoli, Guardia di Finanza sequestra 100mila prodotti contraffatti a tema Halloween

Tra gli articoli sottoposti a sequestro ci sarebbero maschere e vestiti iconici di Halloween, insieme a giocattoli, decorazioni e tatuaggi a tema: tutti non in sicurezza e nocivi per la salute dei consumatori, in particolare quelle dei più piccoli. In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo pronto impiego Napoli, tra i quartieri cittadini di San Lorenzo e San Giovanni, hanno provveduto al sequestro di oltre 35mila articoli, tra cui maschere e vestiti tipici di Halloween, non sicuri e dannosi per la salute, per cui sono state denunciate 11 persone. Durante vari interventi, quindi, dai finanzieri del I Gruppo Napoli, tra i quartieri cittadini di Secondigliano, Poggioreale, San Carlo all’Arena, Pendino e le isole del Golfo partenopeo, sono stati sequestrati oltre 15.000 prodotti, tra cui giocattoli, cerchietti, tatuaggi a tema e maschere, denunciando un responsabile e segnalando amministrativamente 9 soggetti alla Camera di Commercio.

Tra Frattaminore e Grumo Nevano, i finanzieri del Gruppo Frattamaggiore avrebbero sottoposto a sequestro 25.000 gadget di Halloween tra cui ragni finti, decorazioni e trucchi. Sono 5 i responsabili segnalati, di cui 3 denunciati. Tra i comuni di Castellammare di Stabia, Sorrento, Pompei e Poggiomarino, i controlli del Gruppo Torre Annunziata hanno consentito di togliere dal commercio un totale di oltre 15.000 articoli, tra cui maschere, lanterne, spille, accessori per il trucco e decorazioni. Sono stati inoltre segnalati 8 soggetti per violazioni amministrative. L’intervento della guardia di finanza, esteso anche all’area nolana, ovvero dei comuni di Marigliano, San Vitaliano, Comiziano, e ai comuni dell’area flegrea (Giugliano in Campania, Pozzuoli, Melito e Quarto), ha consentito di sequestrare ulteriori 10.000 prodotti non sicuri segnalando amministrativamente altri 11 soggetti.