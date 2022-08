Harry e Meghan di nuovo sposi? Tutti a caccia di indiscrezioni e dettagli

Pochi intimi negli Usa e viaggio di nozze rigorosamente top secret, lo spiega un amico della coppia a Heat: Harry e Meghan presto di nuovo sposi?

La notizia è di quelle bomba: Harry e Meghan di nuovo sposi? Tutti sono a caccia di indiscrezioni e dettagli dopo che era trapelata la possibilità per cui la coppia sarebbe pronta a convolare a nozze bis ma non più come membri della “Firm”, della Royal Family cioè, come la chiamava il compianto principe Filippo.

Harry e Meghan di nuovo sposi?

Il primo matrimonio di Harry e Meghan si era celebrato a maggio del 2018 ma i due vorrebbero rinnovare le promesse fatte in un contesto diverso da quello con il quale hanno definitivamente chiuso. E il primo dettaglio per sottolineare questo diverso mood con eguale amore è la location: non più il Regno Unito ma gli Usa dove il principe e l’ex star di Suits dimorano, per la precisione in California.

Insomma, i due si dicono legati da un sentimento tanto forte che lo stesso li avrebbe convinti rinnovare le promesse di matrimonio.

Chi lo dice, poi “quando” e “come”

Chi lo dice? Un amico della coppia ad Heat: “Sono così orgogliosi di cosa hanno raggiunto insieme”. Ma quando si risposeranno i due? Non certo subito, dato che fra pochi giorni partiranno per l’Europa, ma Express ha spiegato qualcosa sul “come”, i due si diranno di nuovo si davanti a pochi intimi: oltre ai figli ci sarà la madre di Meghan, Doria Ragland, e qualche amico stretto dei duchi.

E il viaggio di nozze? Quello è top secret.