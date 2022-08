Harry e Meghan visiteranno il Regno Unito e la Germania nella prima settimana di settembre. Lo ha riportato un portavoce.

Il principe Harry e Meghan visiteranno il Regno Unito e la Germania a settembre

Harry e Meghan visiteranno il Regno Unito e la Germania nella prima settimana di settembre, come riportato da un portavoce. “Il principe Harry e Meghan, il duca e la duchessa del Sussex sono lieti di visitare diversi enti di beneficenza che stanno loro a cuore all’inizio di settembre” ha dichiarato il portavoce. La coppia parteciperà al One Young World 2022 Manchester Summit il 5 settembre e agli Invictus Games Düsseldorf 2023 One Year to Go in Germania il 6 settembre, per poi tornare nel Regno Unito per i WellChild Award 2022, che si terrà l’8 settembre.

Il ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito

La coppia si è trasferita negli Stati Uniti nel 2020, ma è tornata nel Regno Unito in occasione del Giubileo di platino della Regina Elisabetta II a giugno, quando la monarca ha conosciuto per la prima volta la piccola Lilibet. I Sussex non sono stati invitati ad unirsi alla regina sul balcone di Buckingham Palace, in quanto erano inclusi solo i realit che svolgevano compiti ufficiali. Harry e Meghan si sono separati dalla familgia reale nel 2020.