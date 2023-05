Harry e Meghan, l'incidente è un mistero e la polizia nega: "Hanno mentito"

In pochi ore in rete hanno iniziato a circolare notizie sempre più insistenti in merito al presunto incidente che il Principe Harry e Meghan Markle avrebbero avuto a New York perché inseguiti dai paparazzi. La notizia è stata smentita dalla polizia della Grande Mela.

Harry e Meghan: il mistero dell’incidente

La polizia di New York ha fatto sapere attraverso i propri account ufficiali che Harry e Meghan non avrebbero avuto alcun incidente ma che, al massimo, l’inseguimento da parte di alcuni paparazzi avrebbe reso più difficoltoso (anche se non ci sarebbero stati feriti o arresti). Sui social ha iniziato quindi a circolare la notizia di un loro “quasi incidente” e la coppia, di ritorno dai Woman Vision Awads (dove Meghan è stata premiata) avrebbe fatto sapere attraverso una fonte a loro vicina: “I Duchi sono scossi e provati. La loro sicurezza ha fatto di tutto per fermare i paparazzi ma non ci è riuscita. Gli ufficiali di polizia hanno anche cercato di fermare i fotografi che però hanno ignorato gli avvertimenti”.

In tanti sui social hanno scritto come quella dell’incidente sembri essere l’ennesima trovata pubblicitaria da parte della coppia che, abbandonati i titoli i reali per condurre una vita “comune”, è stata protagonista di podcast, libri e docuserie.