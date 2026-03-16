Negli ultimi giorni, Helena Prestes è tornata sotto i riflettori, divisa tra la curiosità dei fan per i suoi nuovi tatuaggi sulle mani e il dolore per la recente perdita del padre. Tra social, video e interviste, la modella mostra il delicato equilibrio tra la voglia di normalità e l’elaborazione di un lutto profondo.

Il dolore di Helena Prestes per la perdita del padre

Dietro la ripresa della vita online, Helena affronta un momento di profonda sofferenza: la scomparsa del padre Antonio il 25 febbraio, a seguito di un ictus e problemi respiratori, ha segnato il periodo recente della modella. Ospite a Verissimo, Helena ha parlato con emozione del lutto: “Ho trascorso 3 giorni a letto, piango sempre, sto molto male perché non pensavo che mi sarebbe mancato così tanto”. La notizia le è stata comunicata telefonicamente da una sorella mentre era in treno e inizialmente ha finto di non capire per non cedere al dolore. Ha espresso anche un senso di colpa per non aver potuto esaudire alcune richieste del padre: “Volevo portarlo qua in Italia, mi ha sempre chiesto di suonare qua, solo che è avvenuto tutto in un momento della mia vita in cui era tutto nuovo, avevo appena comprato casa e quindi gli avevo chiesto di aspettare. L’ultima chiacchierata prima che entrasse in ospedale è stata questa… lui mi chiedeva di venire in Italia e io gli dicevo che non potevo, che dovevo gestire altre responsabilità”.

Nonostante non sia riuscita a partecipare fisicamente al funerale, Helena ha seguito la cerimonia da lontano, vivendo la perdita anche attraverso la distanza, e ha sottolineato le difficoltà con la madre, assente in quel momento: “Io saprei come cercarla, ci ho provato ma non ha risposto. Questa cosa mi rende incredula e mi fa soffrire immensamente”.

“Le avete viste?”. Helena Prestes, il dettaglio della foto non sfugge: sta facendo discutere

Negli ultimi giorni, Helena Prestes ha catturato nuovamente l’attenzione dei fan con un dettaglio particolare: nuovi tatuaggi sulle mani. In un video girato nella sua casa di Terni il 15 marzo, la modella si godeva un momento di relax sul balcone, sorseggiando un mate e indossando un costume da bagno, quando i follower hanno notato scritte e piccoli disegni sul dorso della mano che prima non erano presenti. La curiosità è esplosa sui social: tra i commenti si leggevano domande come “Bello il tutorial della bevanda, ma ci fai vedere i nuovi tattoo?” e interpretazioni varie: “Secondo me ha tatuato una scritta per il padre” o “Uno sembra un numero”. Alcuni si sono limitati ad ammirarli: “Sono bellissimi”.

I nuovi tatuaggi sulle mani hanno catturato la curiosità dei fan, ma la modella non ha ancora rivelato il loro significato, lasciando spazio a speculazioni e domande.