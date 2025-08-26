Fabrizio Corona ha ammesso di aver avuto esperienze con altri uomini. Ecco le sue parole.

Fabrizio Corona confessa di aver avuto esperienze con altri uomini: “Non nego”

Fabrizio Corona, dopo il caso Raoul Bova, torna a far parlare di sé e, questa volta, per la sua vita privata. L’ex re dei paparazzi, nel corso di un episodio del suo podcast “Falsissimo”, ha, prima ribadito di essere eterosessuale, poi però ha ammesso di aver avuto in passato esperienze con altri uomini: “io non so se voi le avete fatte, ma credo che le esperienze omosessuali le abbiamo avute in tantissimi.

Tante persone poi la provano, poi a molto piace e magari ne hanno anche altre, però il loro orientamento resta etero. Io non nego di aver avuto il freaky, perché sono molto sincero“.

“Ho dato degli assaggi”, Fabrizio Corona svela le esperienze con altri uomini

Durante la partecipazione al Peppy Night nel 2023, Fabrizio Corona aveva parlato delle sue esperienze con altri uomini. L’ex re dei paparazzi, infatti, aveva rivelato di aver “assaggiato” un pò tutti, sia uomini che donne: “certe esperienze sono liberatorie, io vi invito a provarle. Non c’è nulla di strano. Chi vede queste cose come strane e parla di omosessualità in modo negativo è represso.” Nel 2020 invece, ricordiamo, Fabrizio Corona aveva invece dichiarato di non aver mai avuto esperienze sessuali con degli uomini.