Hoara Borselli, polemica: “A 15 anni lavoravo per un gelato, sacrificio”

Hoara Borselli scatena la polemica sul tema lavoro: contro di lei gente comune, ma anche personaggi in vista.

Hoara Borselli, ex modella e attrice oggi opinionista, è finita al centro di una brutta polemica su Twitter. La donna ha condiviso un post sul tema ‘lavoro’ che non è affatto piaciuto al popolo social. Intervenuta per placare gli animi, non ha fatto altro che accenderli ulteriormente.

Hoara Borselli: polemica sul lavoro

Sui social serve davvero pochissimo per dare il via a battaglie all’ultimo sangue. Lo sa bene Hoara Borselli che, nelle scorse ore, ha pubblicato un post che ha scatenato un grande caos. L’ex modella e attrice, nonché ex fidanzata di Walter Zenga, ha cinguettato:

“A 15 anni in estate alcuni giorni lavoravo in un bar mentre i miei amici andavano al mare. Poche ore, dalle 12 alle 16. Finito il turno mi regalavano un gelato e se andava bene delle patatine. Si parte sempre dal basso ragazzi. Sacrificio e ‘fame’. Credo sia ciò che manca oggi”.

Stando a quanto si legge, la Borselli andava a lavorare due ore gratis, giusto per un gelato. Le sue parole non potevano che scatenare un’accesa polemica.

Le accuse a Hoara Borselli

Le parole di Hoara hanno scatenato infiniti commenti. Su Twitter, social dove è si è accesa la polemica, si legge: “Hoara vieni a pulirmi casa ti do una pizzetta” oppure “L’Italia è quel fantastico paese, dove la morale sui giovani che ‘non lavorano’ viene fatta da una che può permettersi di stare a scrivere minch***e su Twitter, perché ha fatto un calendario ed è stata la ex di Zenga.

Mentre io a 24 anni faccio due lavori” o ancora “Il problema non è lei che pagano per dire queste p***e, il problema sono i cogl***i che pensano che dica cose giuste“. Ad intromettersi nella polemica anche Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia Romagna:

“Un conto è sacrificio e umiltà, che aiutano sempre, ma se la sua proposta è lavorare gratis, solo perché si è giovani, allora siamo proprio messi male. Roba da matti”.

La replica di Hoara Borselli

Anche il giornalista Rai Riccardo Cucchi si è scagliato contro la Borselli: “Il lavoro si paga, a 15 anni o a 60, per due ore o per otto. La schiavitù è stata abolita. E anche il ‘pane e acqua’, o se preferisce, ‘gelato e patatine’“. A questo punto, Hoara non ha potuto fare altro che intervenire per spiegare le sue parole:

“Scrivere che per divertimento a 15 anni lavoravo in un piccolo bar sulla spiaggia, senza obblighi, impegno, ma solo voglia di imparare qualcosa in cambio di gelati ha sollevato clamore. Ragazzi se è per questo ho fatto pure 2 anni di radio a rimborso spese. Così vi scatenate”.

Neanche a dirlo, il nuovo intervento della Borselli non ha fatto altro che incrementare ulteriormente la polemica.