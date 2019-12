Selvaggia Lucarelli ha attaccato Hoara Borselli, opinionista del talk "Quarta Repubblica": i motivi della bagarre tra le due donne

Selvaggia Lucarelli ha preso pesantemente di mira Hoara Borselli, oggi opinionista del talk politico “Quarta Repubblica” su Rete 4, condotto da Nicola Porro. L’ex compagna di Walter Zenga è anche presente a “Non è l’Arena” da Massimo Giletti su La7, ma la sua nuova attività in tv ha scatenato diverse polemiche. Per esempio Nanni Delbecchi, dalle pagine del “Fatto Quotidiano”, ha aspramente criticato tale scelta, mentre Porro ha chiamato in causa appunto Selvaggia, che ha prontamente replicato.

Selvaggia Lucarelli non le manda a dire

“Hoara Borselli ha iniziato come Miss Malizia e oggi è opinionista nei talk politici. I concorsi di bellezza fanno male, è evidente”. Questo dunque il parere di Selvaggia Lucarelli, come scrive in chiusura nel suo articolo. L’ex moglie di Laerte Pappalardo ha così espresso la propria opinione dicendosi sostanzialmente concorde con il collega del “Fatto”.

Le sue critiche non si sono dunque certo risparmiate in merito al ruolo da opinionista della soubrette in questioni politiche.

Selvaggia Lucarelli ha inoltre postato il suo pezzo su Facebook, dove ha fatto una ulteriore precisazione. Seppure chiamata in causa da Porro proprio per difendere la Borselli, la giornalista le ha invece dato contro, rimarcando il fatto che “il problema della Borrelli non è il suo passato, ma il suo presente”. La Lucarelli ha dunque molto ironizzato sulla presenza della ex modella a “Quarta Repubblica”. “Figuriamoci se Porro non può chiedere a Hoara Borselli il suo parere sui 5 stelle o sul vantaggio dei voucher nel processo di erogazione dei servizi”. La chiusa della giudice di “Ballando con le Stelle” riconferma l’ironia di fondo, sostenendo come sia evidente il fatto “che la Borselli sia la stella polare che tutti cercavamo in queste notti così buie per l’informazione”.