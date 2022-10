Hu Jintao scortato fuori dalla cerimonia del congresso del partito comunista

L'episodio controverso alla chiusura del congresso di partito: allontanato l'ex presidente

Ha destato non poco scalpore quanto avvenuto alla cerimonia di chiusura del Partito comunista cinese: l’ex presidente Hu Jintao, in carica dal 2003 al 2013, seduto di fianco a quello attuale, Xi Jinping, è stato allontanato nel corso dalla cerimonia dalla prima fila del Palazzo del Popolo.

Episodio misterioso alla chiusura del Congresso del Partito Comunista cinese

L’ex presidente ha ormai 79 anni ed era apparso visibilmente invecchiato dal momento dell’apertura del Congresso sfoggiando una capigliatura quasi totalmente bianca. Non sono stati chiariti i motivi, ma ad un certo punto l’ex presidente è stato sollecitato ad alzarsi e ad abbandonare la sala. Inizialmente visibilmente restio, l’uomo ha cambiato idea quando un’impiegato di sala lo ha preso sotto braccio accompagnandolo all’uscita, non prima di uno scambio di battute finali con un breve scambio finale con Xi Jinping e con il premier Li Keqiang, che stavano assistendo in modo abbastanza impassibile all’intera scena.

Il presidente attuale Zi Jinping ha 69 anni, in questi giorni stando a quanto pronosticato otterrà il terzo mandato consecutivo come segretario generale del partito, cosa che gli garantirebbe di fatto anche un terzo mandato presidenziale ora del prossimo marzo.