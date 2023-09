Hugh Jackman si separa dalla moglie Deborra-Lee Furness: l'annuncio dopo 27 anni di matrimonio

Quello dell’attore Hugh Jackman e di Deborra-Lee Furness è un annuncio arrivato come un fulmine a ciel sereno. La coppia ha reso noto, attraverso un comunicato congiunto diramato sulla nota rivista “People”, di aver scelto di separarsi. I due che si sono incontrati per la prima volta nel 1995, si sono detti addio dopo 27 anni di matrimonio. “Abbiamo deciso di separarci per perseguire il nostro sviluppo personale”, ha spiegato la coppia nella nota. Jackman e Deborra-Lee Furness hanno adottato negli anni due figli, Oscar e Ava, rispettivamente di 23 e 18 anni.

Hugh Jackman si separa dalla moglie: l’annuncio della coppia

Deborra-Lee Furness, proprio come il marito, è un nome noto nel mondo dello spettacolo. Tra le pellicole nelle quali è comparsa sono presenti opere come “Gli Strilloni” del 1992. Quando i due si erano conosciuti, Jackman era principalmente noto in Australia, mentre il suo successo internazionale arriverà solo nei primi anni 2000 con la saga di X-Men.

“Intraprendiamo questo prossimo capitolo con gratitudine, amore e gentilezza. Apprezziamo molto la tua comprensione nel rispettare la nostra privacy mentre la nostra famiglia affronta questa transizione in tutte le nostre vite”, hanno affermato nel comunicato.

Ad aprile i festeggiamenti per i 27 anni di matrimonio

Solo nel mese di aprile, Hugh Jackman aveva ricordato il 27esimo anniversario di matrimonio su Instagram. Particolarmente dolci furono le parole che l’attore dedicò alla moglie: “Ti amo così tanto. Insieme abbiamo creato una bellissima famiglia. La tua risata, il tuo spirito, la tua generosità, il tuo umorismo, la tua impertinenza, il tuo coraggio e la tua lealtà sono un dono incredibile per me”.