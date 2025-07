Hulk Hogan è morto a 71 anni: il mondo del wrestling piange una leggenda

Il mondo del wrestling è in profondo lutto per la scomparsa di Hulk Hogan, una delle figure più iconiche e influenti nella storia della disciplina. Hogan, che ha segnato un’epoca con il suo carisma e la sua presenza sul ring, è morto all’età di 71 anni. La notizia ha colpito fan e colleghi in tutto il mondo, che lo ricordano come un vero simbolo del wrestling.

La carriera di Hulk Hogan

Hulk Hogan, nato Terry Gene Bollea l’11 agosto 1953 ad Augusta, Georgia, era considerato una delle figure più influenti nella storia del wrestling professionistico. La sua carriera ha avuto un impatto duraturo sia dentro che fuori dal ring, contribuendo significativamente alla popolarità globale della WWE.

Hogan ha iniziato la sua carriera nel wrestling nel 1977, lottando inizialmente con il nome di “Terry Boulder”. Nel 1983, ha firmato con la World Wrestling Federation (WWF, ora WWE), dove è diventato una figura centrale grazie al suo carisma, alla sua imponente presenza fisica e al celebre slogan “Whatcha gonna do, brother?”. Ha vinto sei volte il Campionato Mondiale della WWE e ha contribuito a trasformare la federazione in un fenomeno globale durante gli anni ’80.

Nel 1994, Hogan ha firmato con la World Championship Wrestling (WCW), dove ha vinto sei volte il Campionato Mondiale dei Pesi Massimi della WCW. Nel 1996, ha adottato il personaggio di “Hollywood” Hulk Hogan, diventando il leader del gruppo New World Order (nWo), un’alleanza che ha avuto un impatto significativo durante la “Monday Night War” tra WWF e WCW.

Hogan è stato introdotto nella WWE Hall of Fame nel 2005 e successivamente nel 2020 come membro del nWo.

Oltre al wrestling, Hogan ha avuto una carriera nel cinema e in televisione. Ha recitato in film come “Rocky III”, “Gremlins 2” e in serie televisive come “Hogan Knows Best”. La sua popolarità si è estesa anche alla musica e alla pubblicità, consolidando la sua immagine di icona culturale.

Nel 2024, Hogan ha collaborato al lancio di “Real American Beer”, una birra che porta il suo nome, e ha co-fondato la promozione di wrestling “Real American Freestyle” nel 2025, con l’obiettivo di sviluppare nuovi talenti nel wrestling professionistico.

Hulk Hogan è morto a 71 anni: il mondo del wrestling piange una leggenda

Lutto nel wrestling mondiale: Hulk Hogan, una delle icone più celebri nella storia della WWE, è morto all’età di 71 anni. A darne notizia è TMZ, secondo cui i soccorritori sarebbero intervenuti giovedì mattina presso l’abitazione della leggenda del ring, situata a Clearwater, in Florida, a seguito di un arresto cardiaco.

Secondo fonti locali, sul posto sarebbero accorse diverse pattuglie della polizia e ambulanze, e Hogan – all’anagrafe Terry Eugene Bollea – sarebbe stato trasportato via in barella. Al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle cause della morte, ma le prime ricostruzioni parlano di un malore improvviso di natura cardiaca.

La notizia del decesso arriva a poche settimane dalle dichiarazioni della moglie Sky Bollea, che aveva rassicurato sullo stato di salute del marito, smentendo con fermezza le voci su un possibile coma. Aveva inoltre chiarito che l’ex wrestler stava recuperando da un’operazione al collo effettuata a maggio.