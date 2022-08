Hunziker ed Eros insieme in Franciacorta? Riesplode il gossip

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti stanno trascorrendo le loro vacanze insieme in Franciacorta? Tutto quello che c'è da sapere.

Stando a quanto trapelato dai social Michelle Hunziker e il suo ex marito, Eros Ramazzotti, sarebbero entrambi in Franciacorta.

Michelle Hunziker ed Eros in Franciacorta

Dopo aver trascorso parte delle sue vacanza estive in Sardegna tra le braccia della sua nuova fimma, il chirurgo Giovanni Angiolini, Michelle Hunziker si è mostrata negli ultimi giorni durante le sue vacanze in Franciacorta dove, guardacaso, si trova anche il suo ex marito, Eros Ramazzotti.

I due – che si sono mostrati insieme lo scorso 9 agosto in occasione di un allenamento di karate – non hanno fatto segreto di essere riusciti a costruire uno splendido rapporto d’amicizia dopo la separazione. Si dà il caso infatti che i due condividano l’amore per la figlia Aurora, e che si conoscano fin da quando erano giovanissimi. Lo stesso Eros Ramazzotti ha anche confessato di esser stato vicino a Michelle quando lei ha affrontato la difficile separazione da Tomaso Trussardi negli scorsi mesi (e infatti lo stesso Trussardi aveva avuto da ridire alle parole del cantante).

Trussardi contro Eros Ramazzotti

Tomaso Trussardi non ha affatto gradito alcune delle confessioni fatte da Eros Ramazzotti sul conto della sua ex moglie e infatti, a seguito del loro addio, ha tuonato:

“Oggi so che dice di volerla aiutare a superare la negatività, ma forse avrebbe dovuto esserci in altri momenti. Meglio che ognuno stia al suo posto”, e ancora: “Già in passato ha mancato di rispetto a tutta la famiglia quando, durante un’intervista con Pio e Amedeo, alla domanda sul perché Michelle fosse sempre sorridente ha risposto: “A letto con me non rideva”.