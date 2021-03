Stando a un rumor in circolazione Giancarlo Magalli potrebbe in futuro essere sostituito da Salvo Sottile.

Stando ai rumor in circolazione esisterebbero tensioni tra i membri del cast de I Fatti Vostri, e in futuro Salvo Sottile potrebbe sostituire lo storico conduttore Giancarlo Magalli.

Salvo Sottile sostituirà Magalli?

Stando ai rumor in circolazione nella prossima edizione de I Fatti Vostri Salvo Sottile potrebbe sostituire Giancarlo Magalli alla conduzione dello show, ma al momento sulla vicenda non vi sono conferme.

Sempre secondo indiscrezioni esisterebbero tensioni tra il celebre conduttore e il professor Umberto Broccoli, mentre finora i rapporti tra Magalli, Sottile e Samanta Togni e Mary Segneri sarebbero stati sereni. Per il momento quelle sulla presunta sostituzione di Salvo Sottile ai danni dello storico conduttore del programma tv sono solamente voci di corridoio, e sembra che a Sottile possa esser affidato comunque uno spazio speciale all’interno dello show. Sulla questione attualmente si attendono conferme, e ovviamente dai canali dei diretti interessati tutto tace.

Magalli nel frattempo è ancora al centro della querelle con la sua ex collega Adriana Volpe, che dopo il suo addio al programma non ha smesso di scagliare accuse e frecciatine contro il conduttore. Magalli si è sempre difeso dalle accuse dell’ex collega e le ha proposto pubblicamente di fare la pace. Adriana Volpe ha invece replicato che in privato non avrebbe mai ricevuto una richiesta simile da Magalli, e che il conduttore avrebbe compiuto quel gesto unicamente per attirare l’attenzione dei media su di sé.

I due riusciranno mai a chiarire la questione?