I Ferragnez commentano la storia di Stefano a C'è posta per te: "Lui è la tossicità fatta persona"

Ieri sera, 7 gennaio, ha ufficialmente preso il via la nuova stagione di C’è posta per te, la celeberrima trasmissione di Maria De Filippi in onda da anni su Canale 5.

Tra i milioni di telespettatori incollati alla tv per scoprire nuove intriganti storie di regali, tradimenti e sorprese c’erano anche i “Ferragnez” Chiara Ferragni e Fedez, che via Instagram Stories hanno commentato la trasmissione con particolare riferimento ad una storia che ha appassionato moltissimo il pubblico da casa.

Il commento di Fedez e Chiara Ferragni alla prima puntata di C’è posta per te 2023

Spaparanzati sui divani di casa, i Ferragnez si sono goduti lo show in completo relax parlando soprattutto della storia, piuttosto intricata, di Stefano e Valentina.

In buona sostanza, il ragazzo che ha ricevuto la lettera ha continuato ad avere rapporti con la fidanzata nonostante questa lo avesse tradito. Chiara Ferragni, interrogata dal marito sul caso, ha espresso a riguardo un giudizio durissimo: “La relazione più tossica, l’uomo più tossico, tutto quello che non dovrebbe essere un uomo”.

Stefano, infatti, aveva raccontato di voler frequentare la fidanzata ormai solo per avere rapporti intimi, in quanto a detta sua il tradimento era stato “una ferita troppo grave”.

Nella stessa serie di Stories, tra le altre cose, Fedez ha commentato C’è posta per te sottolineando come Maria De Filippi sia una vera regina della tv, capace di riassumere e ricordare le storie dei protagonisti anche senza leggere gli appunti sulla cartellina.