I figli di Belen stanno ancora con i padri. Critiche dai fan: "Quando torni a fare la madre?"

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi mentre si trovava insieme al nuovo fidanzato, Elio Lorenzoni, e sembra che i suoi figli – Santiago e Luna Marì – siano ancora insieme ai loro rispettivi padri.

Belen Rodriguez: le critiche sui social

Belen Rodriguez sembra essere sempre più distante dai social e, nelle ultime settimane, si è vociferato che la showgirl si fosse trasferita a Brescia per stare di più insieme al fidanzato Elio Lorenzoni. La showgirl non si è mai mostrata durante questo ultimo periodo insieme ai suoi figli, Santiago e Luna Marì, e sembra che i due bambini abbiano trascorso soprattutto del tempo insieme ai rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. La questione è valsa non poche critiche a Belen, e sui social c’è chi le ha scritto:

“Pare stia preferendo l’amore alla famiglia”, e ancora: “Ti sei dimenticata che sei anche mamma e che hai due figli che non ti vedono chissà da quanto tempo?”, oppure: “I bambini sempre con i papà. Ne farai un altro con Elio e abbandonerai anche quello?”.

La showgirl al momento non ha mai replicato contro i suoi detrattori e in tanti, sui social, si chiedono se prima o poi lo farà.