I morti illustri del 2022: a quali personaggi abbiamo detto addio

Ognuno di loro ha lasciato un ricordo indelebile nei nostri cuori.

Sono state icone nei settori a cui appartenevano: chi nello sport, chi nella politica, chi nel cinema, chi nella tv. In questo articolo stiliamo un breve elenco dei morti illustri 2022. Un annus horribilis da questo punto di vista, in quanto le dipartite sono state purtroppo numerose.

Morti illustri 2022: la regina Elisabetta

Iniziamo com quello che è probabilmente il lutto dell’anno, la perdita della regina Elisabetta II. La sovrana aveva raggiunto i 96 anni di vita, è deceduta a Balmoral, in Scozia.

È stata la regina più longeva della storia della corona britannica.

Piero Angela

Piero Angela, giornalista, divulgatore scientifico e conduttore televisivo, si è spento all’età di 94 anni. Conduttore storico di Quark, Piero ha passato il timone a suo figlio Alberto, anche lui uomo di cultura e storico conduttore di Ulisse.

David Sassoli

Presidente del Parlamento europeo ed ex vicedirettore del Tg1, David Sassoli se ne è andato proprio a inizio 2022.

Era malato di mieloma. Era marito e padre di due figli.

Monica Vitti

Era malata da tempo e ha dimostrato grande discrezione nella sua sofferenza. Attrice bellissima simpaticissima, con alle spalle oltre 60 anni di brillante carriera, Monica Vitti rimarrà nella storia per la sua versatilità, la voce roca e per la partecipazione a capolavori cinematografici come L’avventura, La ragazza con la pistola e Polvere di stelle.

Donatella Raffai

Donatella Raffai è entrata nella mente e nel cuore degli italiani per essere stata la primissima conduttrice di “Chi l’ha visto?”. Donatella aprì la prima puntata del programma nel lontano 1989, assieme a Paolo Guzzanti. Da venti anni si era ritirata a vita privata.

Catherine Spaak

Di origine francese, bellezza incommensurabile, elegante dalla testa ai piedi; anche Catherine Spaak, brillante attrice e cantante, ci ha lasciato nel 2022. È morta a 77 anni il giorno di Pasqua.

Tra i ruoli memorabili, quello di Matelda nel film L’armata Brancaleone con Vittorio Gassman, e Francesca in La voglia matta.

Sinisa Mihajlovic

Leggendario calciatore e allenatore, Sinisa Mihajlovic merita di essere ricordato come icona del calcio assieme a “mostri sacri” quali Pelè e Maradona. Sinisa è morto a causa di leucemia mieloide acuta, male che sembrava aver sconfitto, ma che era recentemente ricomparso.

Lando Buzzanca

Lando Buzzanca ci ha lasciato a 87 anni. Anche lui era malato da tempo. L’ultima parte della sua vita è stata contraddistinta da sofferenza e continui ricoveri. L’attore è ricordato per film cult come Il merlo maschio e L’arbitro.