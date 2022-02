I Nova si raccontano: musica, beneficenza e tanti nuovi progetti

Dopo “Swan Song”, i Nova presentano il nuovo singolo, “Escape the well”, e svelano nell’intervista esclusiva i prossimi progetti sui quali sono al lavoro.

L’incontro di sei musicisti con esperienze pregresse diverse ha portato a una fusione di sound rock – moderno e dirompente – con sonorità dell’elettronica tipiche degli ultimi anni Ottanta. I diversi background di ogni singolo hanno contribuito alla nascita dei Nova.

Ogni componente della band permette di sintetizzare, in chiave Alternative, elementi da generi musicali anche distanti, pur mantenendo una generale coerenza e identità. Il comparto ritmico strizza l’occhio al rock, nu-metal, d&b, mentre quello melodico-armonico riprende sonorità post-punk, new-wave, indie-rock. Durante il lockdown sono riusciti ad arrangiare un singolo, uscito su YouTube e Spotify: “Swan Song”. Ora presentano “Escape the well” e svelano i prossimi progetti: così i Nova si sono raccontato nell’intervista esclusiva.

Il rock firmato Nova: “Escape the well” è il nuovo singolo della band

Non solo tanta bella musica: il gruppo sta sostenendo diverse cause benefiche. Lo scorso 3 gennaio, per esempio, hanno tenuto la primissima esibizione per i bambini della cardiochirurgia pediatrica di Ancona. La band ha proposto il suo rock direttamente sotto le finestre dell’ospedale: un’esibizione a sorpresa che ha emozionato i piccoli pazienti, portando gioia, spensieratezza ed energia.

Per l’occasione i Nova hanno suonato per oltre mezz’ora e hanno dimostrato che le loro canzoni toccano l’animo dell’essere umano, facendo breccia nel cuore di chi ascolta. “Canta sempre, nonostante tutto” è il loro motto.

A parlare dei Nova, la band che fa bella musica e ha una passione sfrenata per il mestiere, è Sebastiano Andrea Massaccesi.

In particolare, ha raccontato: “Arriviamo tutti da formazioni musicali diverse e ognuno di noi ha una personalità differente. Il progetto è partito con un solo obiettivo: fare musica nostra. Michele, il chitarrista, ci ha chiamati e messi insieme. Lui è stato la chiave di volta che ha unito tutti noi. La diversità di ognuno è stata la nostra forza (e lo è ancora adesso). Abbiamo unito metal, musica classica, rock, punk fino al jazz: ne è derivato un pot-pourri che sorprendentemente si è rivelato vincente. Tutti e 6 ci siamo ritrovati in uno scantinato freddo e umido di un amico in comune: la nostra musica è cominciata così. Ora siamo al lavoro su tanti progetti”.

A tal proposito, la band spiega: “Il nostro nuovo singolo, “Escape the well”, è un inno per chi è alla ricerca spasmodica di una vita di uscita dalla comfort zone. Vogliamo far uscire l’essere umano dalla comfort zone in cui tende spesso a crogiolarsi, perdendo il senso della realtà che lo circonda. Si adatta a quella parte più pigra per paura di affrontare il resto del mondo, per timore che le cose non vadano per il verso giusto. Noi preferiamo che l’essere umano vada verso un rifiuto piuttosto che rimanere in quella comfort zone senza provare a mettersi in gioco e affrontare la vita”.

I prossimi progetti dei Nova

Con la sorpresa fatta ai pazienti dell’ospedale di Ancona, i Nova così regalato loro qualche ora di spensieratezza e sogno, fondamentale soprattutto per i più piccoli e in particolare in un periodo così pesante. In questo modo, hanno colorato un mondo grigio, difficile, capace di incupire anche le mille sfumature che solo i bambini sanno vedere. Commentando l’esperienza vissuta, i Nova hanno sottolineato: “Forse siamo rimasti più felici noi dei bambini, perché li abbiamo incontrati e resi felici. Vedendoli così contenti, per riflesso eravamo emozionantissimi. Alzando lo sguardo verso i bambini, affacciati dalle finestre delle loro camere, ho visto persino una bimba intubata che salutava. Mi hanno poi detto che hanno chiesto il permesso di staccare i vari macchinari per il tempo dell’esibizione, perché lei voleva assolutamente assistere al nostro concerto. Il rock per lei è la musica più bella. Vedendola, ho capito l’importanza del nostro gesto: la musica è salvifica, è una delle uniche certezza che abbiamo. Ora più che mai”.

Quindi hanno aggiunto: “Non siamo solo la band che fa beneficienza, ma il nostro è stato un gesto fatto con il cuore”.

Non mancano neppure i pensieri per il domani: “Il prossimo step è la pubblicazione del nostro terzo singolo. Poi vorremmo comporre altri brani per fare uscire un album. Siamo cresciuti emotivamente e psicologicamente, ma anche a livello musicale. Vogliamo dimostrare la nostra maturità. Portare l’ascoltatore verso la nostra crescita è per noi la soddisfazione più bella”, spiega Sebastiano.