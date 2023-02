I “sassolini” di Gasperini che non risparmia Lookman dopo il ko con l'Inter

Per come è entrato nella ripresa, poteva starsene fuori ancora un po'…": Gian Piero Gasperini non risparmia Ademola Lookman dopo il ko con l'Inter

I “sassolini” di Gian Piero Gasperini escono uno ad uno dallo “scarpino” e il mister non risparmia Lookman dopo il ko con l’Inter.

Il tecnico dell’Atalanta ha detto senza mezzi termini che in Coppa Italia non ha svolto il suo ruolo. Attenzione: nella vulgata bergamasca Ademola Lookman è l’uomo in più e il jolly che non ti aspettavi, ma per il tecnico c’è poco da fare: il vice di Osimhen in classifica marcatori “non ha svolto il proprio compito contro l’Inter in Coppa Italia”.

Gasperini non risparmia Ademola Lookman

Il bomber nigeriano è sceso in campo a ripresa inoltrata, con l’Inter già in vantaggio e con l’Atalanta che aspettava un cambio di passo che non è arrivato.

Una faccenda bigia che nel commento post gara Gasperini non ha fatto passare sotto tono: “Perché ho lasciato in panchina Lookman? Per come è entrato nella ripresa, poteva starsene fuori ancora un po’…“. Per Gasperini è mancata la fermezza nel perseguire il risultato: “Inizialmente siamo rimasti più indietro per concedere meno spazi ma potevano decisamente giocare meglio“.

“Siamo rimasti sotto ritmo con diversi giocatori”

Poi il mister orobico ha incalzato: “Quando abbiamo provato ad alzare il pressing non avevamo le energie e la velocità giuste.

Quando l’avversario è più fresco, diventa difficile e siamo rimasti sotto ritmo, con diversi giocatori importanti“. Poi Gasperini ha fatto il punto: “Non ho mai detto che il nostro obiettivo non è più lo scudetto. Ho sempre detto che essendo impossibile, non resta che concentrarci di raggiungere la Champions League: essere a due punti dall’Inter in serie A è un grandissimo traguardo per noi al momento. Siamo lì con le migliori, speriamo di poter difendere anche nel girone di ritorno questa posizione”.