Icardi e Wanda Nara, pipì con un gorilla in vacanza: il video virale

Durante una vacanza in Rwanda con Wanda Nara, Mauro Icardi si è reso protagonista di un'esperienza particolarmente insolita.

Dopo la crisi che li ha colpiti nell’ultimo anno, Wanda Nara e Mauro Icardi sono partiti per una vacanza in Rwanda, dove il calciatore è stato protagonista di un episodio molto particolare e presto diventato virale sul web.

Wanda Nara e Icardi: la pipì con i gorilla

Wanda Nara e suo marito Mauro Icardi sono partiti per il Rwanda e, durante un’escursione nel bel mezzo della giungla, il calciatore ha sentito il bisogno impellente di fare la pipì e così si è appartato dietro ad alcuni alberi, dove un gigantesco gorilla non ha smesso neanche per un istante di assistere alla scena da vicino.

Il tutto è stato immortalato da Wanda Nara e ovviamente le immagini – postate dai due sui social – sono rapidamente diventate virali.

La coppia ha scritto di essere entusiasta per la bellezza del Rwanda e, a quanto pare, la loro vacanza sarebbe stata utile per scacciare la crisi (che, secondo indiscrezioni, i due stavano vivendo anche a causa dello scandalo tradimento).

La crisi

Alcuni mesi fa Wanda Nara ha minacciato di lasciare suo marito dopo aver scoperto uno scambio di messaggi da lui avuto con la top model China Suarez. Icardi sarebbe riuscito a farsi perdonare e oggi i due sono tornati a mostrarsi affiatati come un tempo.

Wanda Nara ha dichiarato di credere nel perdono e in merito alla sua decisione di non separarsi dal marito ha detto: “L’importante è che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di 8 anni, ma con la nostra anima stanca di piangere, ci siamo scelti liberamente di nuovo. Ti amo”.