Il calciatore Marcel Franke salta la partita per donare le cellule staminali

Marcel Franke è un calciatore tedesco, difensore in questa stagione in forza al Karlsruhe, team militante nella Zweite Liga, che è passato agli onori della cronaca per aver recentemente saltato una partita della sua squadra per andare a donare le cellule staminali. Il classe ’93, invece di rispondere alla convocazione del suo allenatore, ha preferito andare in ospedare per donare le cellule ad un malato di leucemia.

Il ragazzo ha spiegato: “Le probabilità che fossi il donatore giusto erano in realtà molto basse. Ma tre settimane dopo ho ricevuto una telefonata in cui mi è stato detto che ero perfettamente compatibile.”

Il match di Marcel e la sua nobile scelta

La squadra di Marcel era attesa, in questo weekend, da una sfida fondamentale per le sorti del suo campionato. Il Karlsruhe avrebbe, infatti, dovuto affrontare il Darmstad, capolista della lega, ma per Marcel il match più importante si sarebbe giocato altrove: “È una bella sensazione sperare di essere in grado di salvare la vita di qualcuno.”