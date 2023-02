Il calvario dell'ex calciatore Jason Bowen

Jason Bowen è un ex giocatore professionista di calcio, ex nazionale del Galles che nel corso della sua carriera ha indossato le maglie di: Cardiff, Swansea, Birmingham City, Reading e Llanelli (ultima esperienza da calciatore).

Schierato solitamente come ala, in Premier League, ha visto molti campioni e affrontato diverse sfide, ma la più difficile per lo sportivo però è arrivata nel 2021, anno in cui gli venne diagnosticata la malattia del motoneurone, grave patologia degenerativa.

La malattia di Jason Bowen

La malattia del motoneurone è una patalogia davvero devastante per il corpo umano: essa si presenta come un malessere degenerativo che opera sul corpo come se piano piano togliesse la “corrente elettrica” ai muscoli volontari del corpo, rendendo così al paziente che ne è affetto impossibile compiere qualunque azione, anche la più semplice nelle fasi finali della malattia.

Le cure necessarie per a Bowen sono costosissime, per questo la sua famiglia ha organizzato una raccolta fondi su GoFoundMe: per fortuna dell’ex ala la macchina della solidarietà si è immediatamente attivata raccogliendo per l’ex giocatore la somma di circa 800 mila sterline, cifra che permetterà all’uomo di continuare a lottare.