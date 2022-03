Il cantante mascherato, chi è Medusa? Le ultime indiscrezioni

Chi è Medusa de Il cantante mascherato? Ecco le ultime indiscrezioni in merito.

Milly Carlucci è tornata in onda venerdì 18 marzo 2022 con la quinta puntata de Il Cantante Mascherato e in molti continuano a chiedersi chi si nasconde sotto la maschera della Medusa.

Il cantante mascherato: la quinta puntata

Venerdì 18 marzo 2022 è andata in onda la quinta puntata de Il Cantante Mascherato. Una puntata particolarmente attesa iniziata con lo spareggio tra Drago e Lumaca.

Ad aggiudicarsi lo spareggio è stata la maschera Lumaca e per questo ad essere eliminato è il Drago. Sotto la maschera del Drago il noto ballerino Simone Di Pasquale.

Il cantante mascherato: chi è Medusa?

Tra i concorrenti ancora in gara si annovera la maschera della Medusa di cui ancora non è stata svelata l’identità. Proprio la maschera della Medusa ha duettato nel corso della quinta puntata de Il Cantante Mascherato con Red Canzian sulle note di “Noi due nel mondo e nell’anima”.

In seguito i giudici hanno quindi avanzato le proprie ipotesi, con tutti che hanno fatto il nome di Bianca Guaccero. “Stasera era davvero troppo palese”, ha affermato Caterina Balivo. La maschera è finita in ballottaggio, con il pubblico curioso di scoprire se sotto la maschera della Medusa si nasconda davvero Bianca Guaccero oppure no.