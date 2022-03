Il Cantante Mascherato, Caterina Balivo riceve la “maschera d’oro”: a cosa serve

Caterina Balivo in quanto giudice che ha indovinato più personaggi ha ricevuto da Milly Carlucci la maschera d'oro. Come cambia le regole del gioco?

Nella puntata de “Il Cantante Mascherato” abbiamo visto diversi colpi di scena. Tra questi il più significativo è stato l’introduzione della maschera d’oro, una sorta di “potere” o meglio vantaggio che permette al giudice che lo riceve di svelare a piacimento l’identità dei personaggi.

A beneficiarne è stata Caterina Balivo che, in questa stagione, è stata la giudice che ha svelato il maggior numero di maschere. Vediamo dunque in cosa consiste e come può cambiare le regole del gioco.

Tutti invidiosi della mia maschera d’oro…li capisco, anche io lo sarei 💅🏼😂 #IlCantanteMascherato — Caterina Balivo (@caterinabalivo) March 11, 2022

Caterina Balivo, riceve la maschera d’oro: a cosa serve

Il funzionamento della maschera d’oro in realtà è molto semplice. Al termine di ogni esibizione Milly Carlucci chiede a Caterina Balivo se vuole procedere con lo smascheramento. C’è però un dettaglio molto importante: la giudice deve fare il nome del personaggio che ritiene possa nascondersi in quella determinata maschera. Se tale identità non viene indovinata il personaggio non si toglie la maschera.

Non solo. Accede direttamente alla puntata successiva senza passare per la sfida ad eliminazione finale.

Soleluna continua a mandare in tilt i giudici

Nel frattempo c’è una maschera che più di tutte continua a far impazzire i giudici. Si tratta di Soleluna la cui identità a “Il Cantante Mascherato” è diventata di un vero e proprio caso. Proprio con quest’ultimo Caterina Balivo ha tentato la strada dello smascheramento ipotizzando che ci potesse essere dietro Nicola Savino.

Soleluna ha tuttavia negato e ha passato il turno. Torna dunque la prossima settimana. A questo ci si chiede: chi si nasconde dietro questo personaggio?