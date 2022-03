Il mistero su Soleluna si infittisce: Malgioglio e Lopez intervengono a “Il cantante mascherato”

È uno dei misteri più fitti de "Il cantante mascherato": chi è Soleluna? In studio sono giunti Massimo Lopez e Cristiano Malgioglio.

Dietro alla sua identità è nato un vero e proprio caso: chi c’è dietro alla maschera di Soleluna? È questa una delle domande che è stata posta nel corso della puntata de “Il cantante mascherato” di venerdì 4 marzo. Proprio per fare luce su quello che possiamo definire un mistero, sono arrivati in studio sia Massimo Lopez che Cristiano Malgioglio.

A questo punto ci si chiede: tra uno dei due c’è davvero Soleluna? Ecco cosa sappiamo.

Il mistero di Soleluna a “Il cantante mascherato”: qual è la sua identità?

Il primo a intervenire tra i due è stato proprio Malgioglio che ha fornito un alibi che parrebbe di ferro. Durante la puntata precedente – ha spiegato – un suo amico proveniente da Istanbul era venuto a trovarlo. I due – ha proseguito – avevano guardato la trasmissione insieme: “Io venerdì ero a casa, è arrivato il mia amico da Istanbul e stavo cenando”.

Anche Lopez, seppur in tono scherzoso aveva smentito di essere Soleluna.

Infine Malgioglio ha aggiunto un tassello in più al quadro facendo notare che anche le donne erano capaci di imitarlo. “Io non canto così bene”, ha infine dichiarato.

Gli indizi di Soleluna

Soleluna, nel fornire gli indizi, aveva sottolineato di non portare nella vita nessuna maschera. Aveva poi spiegato: “La maschera che porto adesso mi dà molta energia perché ho il sole.

Il sole per me è tutto, non posso farne a meno, la Luna rappresenta l’incontro amoroso con il Sole. Mia madre non mi ha mai spinto, ha sempre voluto che andassi sempre più in là”.