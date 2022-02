Il cantante mascherato, eliminato il cavalluccio marino: era Cristina d’Avena

Colpo di scena ne "Il cantante mascherato". A seguito dell'eliminazione del cavalluccio marino è stata rivelata la sua identità: era Cristina d'Avena.

Nella puntata de “Il cantante mascherato” di venerdì 18 febbraio c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Il cavalluccio marino è stato eliminato e ha quindi rivelato la sua vera identità. Si trattava nientemeno che della regina dei cartoni animati Cristina d’Avena.

L’unico ad essere convinto che fosse proprio lei era Flavio Insinna. Arisa invece aveva tirato in ballo Sabrina Salerno, mentre in precedenza Facchinetti aveva immaginato che ci fosse Ivana Spagna.

Cavalluccio marino eliminato, gli indizi

A ben vedere, se si guarda alla presentazione data dalla cantante, gli indizi su di lei erano davvero numerosi a cominciare da un certo concorso (lo Zecchino d’oro ndr.) vinto quando era piccola e l’aver portato una squadra in serie A, nemmeno a dirlo, la sigla del cartone animato Holly e Benji, uno dei suoi successi più grandi.

“Mi esibisco da piccolina, ero timidissima. Sono testona, guerriera, una che va dritta per la sua strada e lotto fino in fondo. Dentro in me c’è sempre uno scontro tra fragilità e forza. Quando sento di essere fragile devo appoggiarmi a qualcuno e non sempre ho trovato le persone giuste, ma mi sono salvata col mio intuito femminile. Dicono che trasmetto energia positiva ed è vero, sono una persona molto allegra.

Sono un tipo indipendente, testarda e non mi fermo fino a che non vinco le mie battaglie. Ne ho vinta una di recente, diciamo che ho portato la mia squadra in serie A”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Cristina d’Avena: “Ho amato fin da subito la maschera”

Intanto la cantante, in un post pubblicato su Instagram ha scritto: “Mi sono divertita tantissimo al Cantante Mascherato … Ho amato sin da subito la maschera del cavalluccio marino anche se per me che soffro di claustrofobia é stata una bella sfida… Grazie Milly Carlucci e grazie a tutti voi per il supporto!!”.