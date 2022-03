Il Cantante Mascherato, eliminato Drago: ecco chi c’era sotto la maschera

Nel corso della quinta puntata de Il Cantante Mascherato, in onda venerdì 18 marzo 2022, è stato eliminato Drago.

Nel corso della quinta puntata de Il Cantante Mascherato, in onda venerdì 18 marzo 2022, è stato eliminato Drago. Ecco chi si nascondeva sotto la maschera.

Il cantante mascherato: la quinta puntata

Venerdì 18 marzo 2022 è andata in onda la quinta puntata de Il Cantante Mascherato.

Una puntata particolarmente attesa iniziata con lo spareggio tra Drago e Lumaca. Prima di esibirsi le due maschere hanno quindi dato degli indizi. In particolare Drago ha affermato: “Prima di andare in scena devo essere sempre al meglio. Per il mio lavoro faccio girare la testa alle donne. Ho tanti figli acquisiti, amo i bambini. So cucinare molto bene, a casa mia faccio cene sempre ben riuscite“.

La Lumaca dal suo canto ha affermato: “Siamo tra parenti, ci stringiamo.

Come le lumache ci portiamo sempre dietro la nostra casa“. Ad aggiudicarsi lo spareggio è stata la maschera Lumaca e per questo ad essere eliminato è il Drago.

Il cantante mascherato: eliminato il Drago

Sotto la maschera del Drago il noto ballerino Simone Di Pasquale. Quest’ultimo, soffermandosi sul fatto che in tanti avessero capito che sotto la maschera ci fosse lui, ha ironizzato: “Con voi non si può giocare. Era diventata una tortura.

Per strada, per telefono, nei messaggini mi chiamavano Drago. È stato divertentissimo, meraviglioso“.