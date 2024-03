Una sessione di allenamento di equitazione è finita come peggio non poteva per una ragazzina di 13 anni. La giovane, infatti, sarebbe stata colpita alla testa da un calcio inflitto dal cavallo che era in sua compagnia, e ora è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni.

Cavallo colpisce una 13enne: l’incidente

La piccola è stata colpita dallo zoccolo del cavallo nel pomeriggio di ieri in un centro ippico di San Martino in Rio, piccolo paese sito nella Bassa reggiana non troppo lontano da Carpi. A scoprire cosa era successo è stato un istruttore che ha trovato la ragazzina stesa a terra. È stato lui a capire che la situazione poteva essere grave e a chiamare i soccorsi.

Cavallo colpisce una 13enne: il ricovero

I medici del 118 sono arrivati sul posto qualche minuto dopo e hanno costatato le gravi condizioni di salute della giovane. La 13enne è stata dapprima curata sul posto per poi essere trasferita all’ospedale Maggiore di Parma. La ragazza, che al momento dell’intervento dei medici era priva di sensi, ha riportato un trauma cranico e attualmente è ricoverata nel reparto di Rianimazione della struttura emiliana.