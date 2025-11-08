Il clamoroso scandalo di Pamela Prati e Mark Caltagirone torna in tv: tutte le novità!

Il caso che ha tenuto in scacco il gossip italiano, quello che ha visto coinvolti Pamela Prati e il misterioso Mark Caltagirone, torna a far parlare di sé. Recentemente, Eliana Michelazzo, ex agente della Prati, ha raccontato la sua verità durante un’intervista a Verissimo, svelando dettagli inediti e riflessioni personali su una delle vicende più controverse della cronaca rosa italiana.

La confessione di Eliana Michelazzo

Durante la sua partecipazione al programma condotto da Silvia Toffanin, Eliana ha espresso incredulità riguardo alla storia di Pamela Prati, affermando: “Non riesco a comprendere come sia potuta succedere una cosa del genere. Mi sarei aspettata una chiamata da lei, visto che entrambe siamo state vittime di questa situazione.” Le dichiarazioni di Michelazzo rivelano un profondo senso di impotenza e frustrazione nei confronti di quanto accaduto.

Il ruolo di Pamela Perricciolo

Secondo Eliana, la vera mente dietro il “Pratiful” sarebbe stata Pamela Perricciolo, l’altra agente coinvolta. Michelazzo ha raccontato che, dopo l’esplosione dello scandalo, i rapporti con Prati e Perricciolo siano completamente cessati: “Dopo tutto quello che è successo, non ho più avuto contatti con loro. Zero rapporti.” Questa rottura evidenzia la gravità della situazione e il desiderio di Michelazzo di distaccarsi da un capitolo così doloroso della sua vita.

Il matrimonio fantasma

Eliana ha poi approfondito la sua esperienza con un matrimonio che si è rivelato totalmente fittizio. “Ho vissuto un matrimonio virtuale per dieci anni con un uomo che non esisteva, Simone Coppi. Anche io sono stata una vittima di questa assurda situazione,” ha dichiarato. La conduttrice, visibilmente sorpresa, ha posto domande incisive, cercando di comprendere come fosse possibile credere in una relazione così distante dalla realtà.

Il lavaggio del cervello

Michelazzo ha risposto affermando che per lei era tutto “normale”, descrivendo la sua esperienza come un vero e proprio lavaggio del cervello: “Mi sentivo come se fossi in prigione. Non ho avuto rapporti con uomini per dieci anni.” Questa rivelazione ha messo in luce il grado di manipolazione psicologica che ha subito e il profondo impatto emotivo sulla sua vita.

Le conseguenze dello scandalo

La vicenda ha avuto un impatto devastante non solo sulla vita di Michelazzo, ma anche sulla sua carriera. Dopo il crollo dello scandalo legato a Mark Caltagirone, la sua agenzia ha subito un fallimento finanziario: “Le banche mi hanno bloccato i conti e ho dovuto vendere tutto ciò che possedevo per cercare di ricominciare.” Di fronte a tali difficoltà, Eliana ha trovato la forza di ricominciare da zero, avviando una nuova attività a Ibiza.

Il peso del passato

Parlando del tempo trascorso, Michelazzo ha dichiarato: “Nessuno può restituirmi questi dieci anni di vita. Chi è il colpevole? Pamela Perricciolo, che ha orchestrato tutto questo.” La sua testimonianza non è solo un racconto di inganno, ma anche un appello a chiunque possa trovarsi in situazioni simili di manipolazione e abuso.

Infine, Toffanin ha chiesto a Michelazzo cosa provasse nei confronti delle altre protagoniste della vicenda. “Pena,” è stata la risposta secca e diretta di Eliana, sottolineando come, nonostante il dolore subìto, ci fosse ancora spazio per la compassione verso coloro che hanno condiviso una parte di questa tumultuosa storia.