Il disperato appello di Carolina Marconi: “Aiutatemi a ritrovare il mio cane, sto malissimo”

Carolina Marconi ha perso il suo adorato cane: il disperato appello per cercare di ritrovarlo.

Carolina Marconi: il cane scomparso

Carolina Marconi si è sfogata via social lanciando un disperato appello dopo che la sua cagnolina, Zora, è scomparsa.

L’animale si sarebbe allontanato quando un muratore avrebbe lasciato sbadatamente aperta la porta dell’appartamento dell’ex volto tv.

“Ieri pomeriggio si è persa la mia cagnolina di nome Zora. È un chihuahua con pelo lungo di color bianco champagne. Un operaio ha lasciato senza volere il cancello del mio giardino aperto”, ha dichiarato Carolina Marconi nel suo appello via social, e ancora: “Dalle telecamere si vede che esce fuori ma non torna più indietro.

È successo a Roma Nord in zona Tomba di Nerone – via Cassia, nei pressi del Carrefour. È munita di chip e abbiamo già sporto denuncia agli organi competenti. Al momento della scomparsa aveva un collarino antiparassitario. Vi prego aiutatemi a ritrovarla. Se c’è qualcuno che ha visto qualcosa o l’ha trovata, pensate che c’è la sua mamma che sta malissimo e non vede l’ora di riabbracciarla…lei è la mia vita!”, ha scritto l’ex volto tv postando alcune foto in cui è ritratta insieme al cagnolino.

Carolina Marconi: la malattia

Di recente Carolina Marconi ha annunciato di aver scoperto di avere un cancro al seno. L’ex gieffina si è sottoposta ad un’operazione per asportare la massa tumorale e da poco ha iniziato a sottoporsi alla chemioterapia. Nonostante la malattia Carolina Marconi ha cercato d’inviare un messaggio di positività e speranza ai suoi fan.

“Ho rasato i capelli da sola, non ne potevo più di vederli cadere..e rasarli è stata una liberazione. Comunque con questo caldo sono molto fresca e leggera, vediamo il lato positivo, comunque non mollo l’umore “a pallettoni” nonostante tutto”, ha raccontato via social dopo il primo ciclo di chemioterapia che l’ha costretta a rasare i capelli.

Carolina Marconi: la vita privata

Nonostante la difficoltà della malattia Carolina Marconi può contare sull’affetto dei suoi familiari e del suo fidanzato, l’ex calciatore Alessandro Tulli, che le è rimasto accanto durante questo momento particolarmente difficile. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno rivolto a Carolina Marconi i loro messaggi d’incoraggiamento.