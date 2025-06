Juliana Moreira: la sua vita dopo la fama ottenuta in tv

Juliana Moreira confessa la sua storia e la strada che ha percorso per raggiungere il successo.

Juliana Moreira è uno dei volti più noti del panorama televisivo di Mediaset avendo condotto e co-condotto diversi programmi di successo. La fama l’ha ottenuta conducendo Paperissima Sprint il programma pre-prime time che da oltre 20 anni tiene compagnia al pubblico durante il periodo estivo, si racconta in vista del suo ritorno.

Juliana Moreira, la sua vita privata

Come riporta il sito Leggo.it Juliana Moreira dopo aver lavorato nelle tv brasiliane approda in Italia agli inizi degli anni 2000, in quel periodo conosce Edoardo Stoppa, inviato del programma di Antonio Ricci Striscia la notizia dopo diversi anni di fidanzamento nel 2017 si sposano. La coppia ha due figli, Lua Sophie nata nel 2011 e Sol Gabriel nato nel 2016.

E’ amica di Thais Waggers, altra showgirl venuta in Italia nello stesso periodo e che con lei ha iniziato a lavorare per Mediaset accanto a Teo Mammucari. Altro rapporto positivo al di fuori del lavoro quello con Melissa Satta.

Juliana Moreira ha avuto un inizio di vita segnato da un grave lutto, quello di sua madre Wilma morta quando lei aveva solo 12 anni.

Sempre attenta al suo fisico, Juliana Moreira ha però voluto parlare apertamente di un problema che l’affligeva da tempo: il seno prosperoso, di seguito le sue parole su questo argomento tratte sempre da Leggo.it – “Dopo la gravidanza sono arrivata alle coppe E e F. Invece vorrei una terza coppa C“.

Il ritorno con Paperissima Sprint

Juliana Moreira è pronta a tornare alla conduzione di Paperissima Sprint, storico programma di Canale 5 che va in onda per tutta l’estate dopo il Tg5 regalando momenti di allegria e spensieratezza ai telespettatori.

Al suo fianco, ormai presenti come “sparring partners” fissi vi sono Vittorio Brumotti e il Gabibbo.