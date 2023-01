Il duro scontro tra Celentano e Todaro riguardante Mattia ad Amici 22

Durante l’ultima puntata di Amici 22 vi è stato un duro scontro tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro.

Oggetto del contendere? Mattia Zenzola, allievo di Todaro, che però negli scorsi giorni ha chiesto aiuto nella danza alla Celentano, senza prima consultarsi con Todaro, che una volta appreso della faccenda non l’ha presa affatto bene, vedendo la questione quasi come un tradimento.

La Celentano e Todaro si scontrano per Mattia

In occasione della prova di ballo, Mattia Zenzola ha scelto di chiedere l’aiuto di uno dei prof del programma: Alessandra Celentano, coreografa ed ex ballerina, che gli ha dato qualche consiglio come: ballare scalzo, togliere gli accessori, non mettere pantaloni larghi né guardarsi allo specchio.

Fin qui niente di strano anzi, il concorrente ha avuto buoni risultati, se non fosse che il suo prof, Todaro, ha preso molto male il “tradimento” dell’allievo: “Il pensiero di parlarne con me ti è balenato? Nulla contro che tu vada da lei, però hai pensato di chiedermelo? Ogni insegnante ti può dare qualcosa, non discuto questo. Perché non ne hai parlato con me? Secondo te è normale che io debba scoprirlo dalla televisione? Sono uno spettatore io? Secondo me è una mancanza di rispetto.

Tu che hai un maestro dovresti parlarne prima. Ho fatto per te tante cose. L’anno scorso abbiamo lavorato e al posto mio altri ti avrebbero mandato via a calci. Il pensiero di parlarne con me ti doveva venire. Io e Umberto potevamo aiutarti in quel lavoro che ha fatto lei. Tu sei molto bravo a parole. Poi però con i fatti fai questo“.

Sulla questione si è fiondato anche Rudy Zerbi: “Ti rode che un tuo alunno vada da lei?“.

Insomma, una situazione particolarmente tesa quella andata in scena durante l’ultima puntata, che rischia di avere parecchi strascichi sopratutto per il concorrente, che ora dovrà trovare il modo di placare le ire del suo mentore.