Un evento senza precedenti

La recente elezione del nuovo Pontefice ha scatenato un vero e proprio boom di scommesse e un numero record di iscrizioni al fantaPapa, un gioco che ha catturato l’attenzione di migliaia di appassionati. Non solo la Cappella Sistina è stata teatro di eventi storici, ma anche le piattaforme di scommesse online hanno visto un incremento esponenziale delle puntate.

Questo fenomeno ha dimostrato come l’interesse per la religione possa intrecciarsi con il mondo del gioco d’azzardo, creando opportunità uniche per gli operatori del settore.

Le scommesse sul nuovo Papa

Le agenzie di scommesse, in particolare quelle britanniche e statunitensi, hanno immediatamente offerto quote sui ‘papabili’ dopo la morte di Papa Francesco. Tra i nomi in corsa, Robert Francis Prevost ha attirato l’attenzione, con una quota di 50, rendendolo un vero outsider. Questo dimostra come l’elezione di un Papa rappresenti un evento di grande interesse non solo religioso, ma anche economico, con un volume di affari che ha superato i 100 milioni di euro. I siti di previsioni, specialmente quelli basati su criptovalute, hanno incassato oltre 30 milioni di dollari in puntate, evidenziando l’attrattiva di questo evento.

Il successo del fantaPapa

Il fantaPapa, ideato da Pietro Pace e Mauro Vanetti, ha visto un’affluenza straordinaria, con oltre 108 mila iscrizioni in pochi giorni. Questo gioco, simile ai noti fantacalcio e fantaSanremo, ha permesso agli utenti di ‘scommettere’ sul nuovo Pontefice, schierando una formazione di 11 cardinali. La creatività degli ideatori è emersa in un contesto informale, dove le regole sono state scritte su un tovagliolino di carta. Il gioco ha offerto la possibilità di accumulare punti attraverso vari eventi legati all’elezione, rendendo l’esperienza ancora più coinvolgente.

Un’idea nata in un pub

La genesi del fantaPapa è avvenuta in un pub, dove gli ideatori hanno intuito il potenziale mediatico dell’evento. “Abbiamo pensato che il conclave potesse essere un evento di tale portata da stuzzicare la curiosità di molti”, ha dichiarato Vanetti. Gli utenti hanno potuto scegliere tra i cardinali più accreditati, come Zuppi e Parolin, e hanno dato fiducia anche a nomi meno noti. La competizione si è rivelata avvincente, con la possibilità di accumulare punti in base a vari criteri, come il numero di fumate e il nome scelto dal nuovo Papa.

La gloria eterna come premio

Nonostante non ci siano premi in denaro, il fantaPapa ha offerto ai vincitori la possibilità di ottenere “la gloria eterna”, un concetto che gioca sull’ironia e sull’importanza dell’evento. Questo approccio ha reso il gioco ancora più affascinante, attirando un pubblico variegato e appassionato. L’elezione del nuovo Pontefice ha quindi dimostrato di essere non solo un momento di grande significato religioso, ma anche un’opportunità per il divertimento e l’intrattenimento, unendo fede e gioco in un modo inedito.