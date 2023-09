Sono iniziati quest’oggi, sabato 9 settembre, in una Nuova Delhi iper blindata, i lavori del G20, l’incontro al vertice nel corso del quale i leader più importanti a livello internazionale si ritroveranno per discutere di tematiche fondamentali per la sicurezza, la stabilità e la pace a livello globale. Presente anche la Premier italiana Giorgia Meloni, che non si è potuta esimere dal lanciare un messaggio di solidarietà nei confronti del Marocco, devastato nella notte da un terremoto di grado 6,8.

Modi apre il G20: l’Unione Africana è diventato un membro permanente

Ad avere la responsabilità di aprire la sessione inaugurale dei lavori del G20 di Nuova Delhi è stato il presidente indiano Narendra Modi, che ha invitato Azali Assoumani, a capo dell’Unione Africana e presidente delle Comore, a diventare un membro permanente del summit.

Assoumani è stato dunque accolto dagli applausi dei presenti, tutto questo mentre un addetto si occupava di predisporre al suo posto il cartellino dell’Unione Africana e la relativa banderina verde simbolo dell’organizzazione. Vivo entusiasmo è stato espresso riguardo a questo traguardo da parte del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, che su X ha dichiarato:

Sono felice che sia stata concessa all’Unione Africana la piena adesione al G20 L’UE è stata un convinto sostenitore di questa iniziativa e sono fiero di averla sostenuta fin dall’inizio con Macky Sall. Attendo con impazienza una stretta collaborazione anche in questa sede.

Modi: “Il mondo soffre una crisi di fiducia”

Rivolgendosi ai colleghi, il presidente indiano ha così aperto i lavori: