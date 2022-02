Il giornalista Matteo Berselli morto per un malore improvviso a 46 anni

I funerali e la cremazione del giornalista sportivo di San Bassano Matteo Berselli morto per un malore improvviso a 46 anni che lo ha colto in casa

Lutto a San Bassano, in provincia di Cremona, dove è morto il giornalista Matteo Berselli a cusa di un malore improvviso: il cronista, che aveva 46 anni, si era sentito male in casa ed era stato trasportato a Crema per un’angioplastica purtroppo vana.

È morto il giornalista sportivo Matteo Berselli, veterano de La Provincia di Cremona

I media locali spiegano che i funerali di Berselli saranno celebrati nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 febbraio, partendo dalla camera ardente della Fondazione Vismara di San Bassano. Berselli era un volto molto conosciuto del giornalismo locale, era un collaboratore ventennale de La Provincia di Cremona e si occupava di cronaca e di sport, soprattutto di calcio.

Cerimonia nel suo paese e poi cremazione per l’amato cronista sportivo

Matteo lascia la compagna Simona, il figlio Raffaele e il fratello Ermille, che è parroco a Ribolla di Grosseto. Sempre i media spiegano che dopo la cerimonia si proseguirà per la cremazione e le ceneri saranno infine sepolte nel cimitero del paese. E i social si sono riempiti in poco tempo di messaggi di cordoglio e addio al cronista ed all’uomo.

“Onesto, avvincente e vivido nei suoi resoconti”: il ricordo del Crema calcio

Uno su tutti: “L’Associazione calcio Crema 1908 esprime profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Matteo Berselli. Aveva una penna onesta, avvincente, vivida nei resoconti, esperta nelle ricostruzioni dei dettagli e degli scenari. Nelle sue analisi emergeva con chiarezza una conoscenza autentica e informata del gioco del calcio insieme a un sincero attaccamento al movimento del territorio”.