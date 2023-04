Il governo da il via libera al Ddl Concorrenza: ecco cosa prevede

Il governo da il via libera al Ddl Concorrenza: ecco cosa prevede

Il governo ha dato il via libera al Ddl Concorrenza. Il provvedimento è stato annunciato su Twitter da Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy. Ecco cosa prevede il nuovo Disegno di legge.

“Legge annuale sulla concorrenza: fatta! Al servizio dei cittadini e delle imprese”. Questo il Tweet con cui il ministro Urso ha annunciato agli italiani che il governo ha finalmente trovato l’intesa sul Ddl Concorrenza. Tra le novità c’è sicuramente il rafforzamento dei poteri di accertamento e sanzionatori dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom). Tra le altre autorità rafforzate vi è anche l’Antitrust.

Interventi sulla rete elettrica nazionale

Un’importante novità riguarda invece il settore elettrico. Sul testo del Ddl Concorrenza, come riporta la Repubblica, è scritto che ci sarà il:

“Potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale“.

Tale norma è incentrata alla:

“promozione dell’utilizzo dei “contatori intelligenti” (smart meters), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell’energia elettrica”.

Le concessioni dei parcheggi del commercio ambulante

Per quanto riguarda i parcheggi del commercio ambulante, essi saranno assegnati attraverso una regolare gara d’appalto, ma solo ad una condizione: dovranno essere vacanti e non già occupati.

Il nuovo Ddl Concorrenza, infatti, salvaguarda il legittimo affidamento degli attuali concessionari. Essi potranno ottenere un rinnovo delle concessioni in via eccezionale per 12 anni.