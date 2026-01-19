Il governo francese di fronte alla sfida del bilancio 2026 e a una mozione di sfiducia: cosa aspettarsi?

In un contesto politico già complesso, il governo francese affronta una nuova sfida: l’approvazione del bilancio per l’anno 2026. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato l’intenzione di utilizzare l’articolo 49.3 della Costituzione per forzare l’approvazione del bilancio, nonostante le sue precedenti dichiarazioni contrarie a tale metodo. Questo sviluppo si verifica mentre il governo si prepara a gestire due mozioni di sfiducia che potrebbero rivelarsi decisive.

Il contesto politico attuale

Il panorama politico in Francia è caratterizzato da instabilità, da quando il presidente Emmanuel Macron ha perso la maggioranza in parlamento nel 2026. Questa situazione è complicata dalle elezioni legislative anticipate del 2026, che hanno dato origine a un parlamento sospeso con una divisione tra tre principali blocchi ideologici: l’alleanza centrista di Macron, la sinistra e il far-right Rassemblement National (RN).

Le mozioni di sfiducia

Le mozioni di sfiducia presentate da RN e dal partito di sinistra La France Insoumise (LFI) puntano a contestare un accordo commerciale dell’Unione Europea con i paesi del Mercosur. Nonostante le riserve espresse dalla Francia, la firma del controverso accordo con Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay è stata approvata dagli stati membri dell’UE. I critici accusano il governo di non aver fatto abbastanza per fermare l’adozione di questo accordo.

Strategie per l’approvazione del bilancio

Per affrontare le difficoltà legate all’approvazione del bilancio, il governo sta considerando diverse opzioni. Una di queste prevede di utilizzare l’articolo 49.3 per far passare il bilancio senza un voto formale, dopo aver raggiunto un compromesso con i gruppi parlamentari, ad eccezione di RN e LFI. Questa mossa, sebbene possa accelerare il processo, è prevista per generare ulteriori mozioni di sfiducia.

Le dichiarazioni del governo

Un portavoce del governo ha sottolineato che non si escludono misure drastiche per garantire l’approvazione del bilancio. Lecornu ha avvertito della possibilità di una dissoluzione del parlamento se la sua amministrazione dovesse cadere. Tuttavia, ha anche cercato di ridurre le preoccupazioni, affermando che il suo obiettivo è mantenere la stabilità piuttosto che innescare il caos politico.

Le implicazioni per il futuro

La pressione per approvare il bilancio è alta, dato che la Francia si trova di fronte a un deficit che si attesta intorno al 5%. Il presidente Macron desidera vedere il bilancio approvato entro gennaio e si è mostrato neutro riguardo ai metodi per raggiungere questo obiettivo. Tuttavia, l’assenza di una chiara maggioranza potrebbe complicare ulteriormente il processo decisionale.

Il governo francese si prepara a un periodo di intensa attività legislativa, mentre cerca di navigare tra mozioni di sfiducia e la necessità di approvare un bilancio cruciale per il prossimo anno. La situazione rimane fluida e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per la stabilità politica del paese.