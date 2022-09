Il look da urlo di Elodie a Venezia con tanto di “minigonna inguinale”

Alla mostra del cinema ci è arrivata per consacrare la sua trasformazione in attrice: look da urlo di Elodie a Venezia con tanto di “minigonna inguinale”

Su carpet dedicato alla celluloide più famoso d’Italia è look da urlo di Elodie che a Venezia è sbarcata con tanto di “minigonna inguinale”, termine che non fa onore alla classe del dress code e della sua testimonial, a dire il vero.

All’evento cinematografico la cantante ha esibito bellezza ed eleganza con naturalezza. E non solo cantante, ma anche paladina dei diritti civili, conduttrice, ballerina e si, attrice.

Il look da urlo di Elodie a Venezia

Elodie infatti è in rampa per il debutto sul grande schermo. A Venezia ci è arrivata anche per presentare “Ti mangio il cuore”, il film di Pippo Mezzapesa di cui è protagonista. Elodie ha venduto oltre 1 milione di dischi, ha 3 milioni di follower che la seguono su Instagram èd è la “pop singer” che in Italia oggi va per la maggiore.

E il suo look a Venezia?

La scelta vincente di scegliere Valentino

Per lo sbarco in laguna Elodie ha scelto di essre romantica e disinibita al contempo affidandosi a Valentino. Elodie è apparsa sul molo dell’Hotel Excelsior con una camicia bianca a balze e inserti in pizzo e con una minigonna a stampa foulard. I fotografi hanno fatto a gara per contendersela e per immortalare la sua splendida figura impreziosita dagli accessori firmati Valentino Garavani: sandali alla schiava dai colori neutri e una borsa bianca con dettagli gold, più l’immancabile paio di occhiali da diva.