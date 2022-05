Il marito di Samantha Migliore non avrà l’affido dei figli di lei: nozze troppo brevi

Otto mesi erano troppo brevi per ottenere l'affido dei figli di Samantha Migliore. Il marito ha deciso comunque di non interrompere i rapporti con loro.

I figli di Samantha Migliore non saranno affidati a suo marito Antonio Bevilacqua. La decisione è arrivata dai servizi sociali, che hanno giudicato le loro nozze troppo brevi per poter assegnare la custodia dei figli di lei a Bevilacqua.

Il marito di Samantha Migliore non avrò in affido i suoi figli

Samantha Migliore è morta tragicamente a causa di un intervento al seno fatto in casa da una sua amica: Pamela Andress. Ad indagare sul caso è la Procura di Modena. Andress, nonostante i numerosi capi d’accusa, non è ancora in galera. A raccontare la vicenda relativa all’affido dei figli di Samantha è stato proprio Antonio Bevilacqua alla trasmissione “Storie Italiane”, in onda su Rai1. Il marito della defunta Samantha ha detto: “I servizi sociali mi hanno fatto capire che non avrei potuto avere l’affido dei bambini.

Gli otto mesi di convivenza che abbiamo avuto sono considerati un periodo di tempo troppo breve per poter ottenere l’affido“.

Bevilacqua: “Ci sarò sempre per loro, sempre in qualsiasi secondo”

Nonostante la doccia fredda che Bevilacqua ha ricevuto dai servizi sociali, ha anche affermato che: “Io i ragazzini li amo, sono la mia famiglia, ci sarò sempre per loro, sempre in qualsiasi secondo. Oggi mia moglie non c’è più ma farò di tutto per i bambini, anche se ho preso una decisione di andare all’estero a lavorare.

Sono la mia famiglia, la mia unica famiglia”. Dunque, i rapporti con i figli di Samantha non si interroperanno. Al momento, Antonio Bevilacqua è tornato in Germania, Nazione in cui lavorava prima di sposarsi.

Antonio Bevilacqua testimonierà ancora una volta contro Pamela Andress

Oltre ad essere presente nella vita dei figli di Samantha Migliore, Antonio sarà presente anche in aula per testimoniare contro Pamela Andress, che sarebbe scappata subito dopo il malore di Samantha.

Attualmente, i 5 figli della defunta donna sono stati affidati alla sua famiglia d’origine e termineranno le scuole a Maranello.