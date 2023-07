La star internazionale Madonna ha postato un messaggio su Instagram per i suoi fan: è il primo dopo il ricovero in ospedale.

Madonna, dopo essere stata dimessa dall’ospedale ed essere riapparsa in pubblico a New York, ha postato un lungo messaggio sul suo profilo Instagram. Con il messaggio, la cantante ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno mostrato affetto e le hanno augurato una pronta guarigione.

Il messaggio di Madonna su Instagram dopo il ricovero in ospedale

“Grazie per la vostra energia positiva, preghiere e parole di guarigione e incoraggiamento. Ho sentito il vostro amore”, ha scritto la star internazionale a pochi giorni dal ritorno nella sua casa di New York dopo essere stata ricoverata in ospedale per un’infezione batterica.

“Sono sulla via della guarigione e sono incredibilmente grata per tutte le benedizioni della mia vita. Il mio primo pensiero quando mi sono svegliata in ospedale sono stati i miei figli”, ha aggiunto. “Il mio secondo pensiero è stato che non volevo deludere chi aveva comprato i biglietti per il mio tour. Non volevo nemmeno deludere le persone che hanno lavorato instancabilmente con me negli ultimi mesi per creare il mio spettacolo. Odio deludere le persone”, ha scritto Madonna, facendo riferimento alla necessità di cancellare e rinviare il suo tour mondiale.

“Ora mi sto concentrando sulla mia salute e sul diventare più forte, tornerò con voi il prima possibile! Il piano attuale prevede di riprogrammare la tappa nordamericana del tour e di iniziare a ottobre in Europa”, si legge ancora su Instagram. “Non potrei essere più grata per la vostra attenzione e il vostro sostegno. Con affetto, M”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna)

I comenti al post di Madonna

Il post di Madonna ha fatto incetta di fan ed è stato commentato da moltissimi personaggi del mondo dello spettacolo americano e internazionale. Un tripudio di cuori è stato postato da artisti come il conduttore statunitense Andy Cohen, dal musicista Fireboy DML, Shangela, il conduttore di Telefe Argentina Marley e molti altri ancora. Anche Paola Iezzi, del duo Paola e Chiara, ha commentato il post di Madonna con un cuoricino.

Altri, invece, hanno scritto messaggi come “Ti amiamo”, postato ad esempio dal fashion designer americano Jeremy Scott.

“Dio salvi la Regina”, ha commentato Raquel Martinez. “Rimettiti presto, non vedo l’ora di vederti brillare sul palco. Il mondo ha bisogno della tua luce brillante. Ti voglio bene tantissimo”, ha scritto invece Asia Argento.