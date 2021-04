Il ministero della Salute richiama i ciuffi di calamari per rischio chimico

Il ministero della Salute richiama i ciuffi di calamari dell'azienda Nuova Bel Pesca per la presenza di cadmio.

Il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo riferito questa volta ai ciuffi di calamari. Nello specifico si tratta di un lotto dei Ciuffi di Calamaro di Nuova Bel Pesca per il quale è stato evidenziato un rischio chimico che impone l’immediato ritiro dal commercio.

Stando a quanto pubblicato nell’apposita sezione richiami alimentari dell sito del ministero, i “Ciuffi di calamaro indopacifico decongelati – Uroteuthis duvauceli” del brand “Nuova Bel Pesca snc” non hanno superato i necessari standard di sicurezza per il cosumatore.

Il ministero richiama i ciuffi di calamari

Nel prodotto è stata trovata la presenza di cadmio in misura pari a 6,6 mg/kg ± 1,6 mg/kg.

Questi i dati pubblicati a seguito della revisione di analisi effettuata dall’Istituto Superiore di Sanità nel rapporto di prova A161/21 del 30.03.2021. Ulteriori dettagli sul prodotto in questione vengono poi forniti nel comunicato del ministero della Salute che precisa che i ciuffi di calamaro decongelati sono commercializzati da “Nuova Bel Pesca srl, via G. Poli n.127, Chioggia (Venezia)”, che il lotto in questione è 2020/416 e che il marchio di idenficazione dello stabilimento è IT X1M2E CE.

Gli altri richiamai del ministero

Nell’ultimo perido sono molto i richiami alimentari messi in atto dal ministero della Salute. L’ultimo, in ordine temporale, era stato quello relativo ai semi di sesamo prodotti da DREAM FRUITS SRL e, anche in questo caso, il ritiro dal commercio era avvenuto per rischio chimico. I lotti interessati sono M0052; 00190080; M0100, mentre il codice EAN è 8006183009580. All’interno del prodotto, usualemente venduto in vaschette da 300 grammi, è stata ravvisata la presenza di ossido di etilene in maniera maggiore rispetto ai limiti stabiliti dalla legge. Lo stabilimento di produzione dei semi di sesamo è quello di Via Meucci, 25 – 50041 Calenzano (FI).