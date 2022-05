Il nuovo singolo dei Pinguini tattici nucleari: tutti i dettagli

Il 27 maggio esce il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, Giovani Wannabe.

Per la gioia dei loro fan I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato l’uscita del loro nuovo singolo, Giovani Wannabe.

Pinguini Tattici Nucleari: il nuovo singolo

Il 27 maggio i Pinguini Tattici Nucleari torneranno in tutte le radio e sulle principali piattaforme digitali con il loro nuovo singolo, Giovani Wannabe.

La band ha postato due foto per anticipare l’uscita del brano, che i fan attendono con trepidazione.

Il nostro nuovo singolo si chiama Giovani wannabe, e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla “fame”.

Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano”, ha dichiarato Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari.

Per i Pinguini Tattici Nucleari si tratta di un grande ritorno dopo quasi due anni trascorsi in vetta alle classifiche e innumerevoli premi e riconoscimenti conquistati grazie alla loro musica (tra questi una vera e propria collezione di Dischi d’Oro e di Platino).

Il tour

Dopo l’uscita dell’attesissimo singolo la band partirà per un tour estivo che la porterà in alcune delle più famose mete italiane. I fan sono impazienti di saperne di più e non vedono l’ora di sapere quando uscirà il nuovo disco della band che, per il momento, non si è sbilanciata sulla questione.