il paradiso delle signore 9 le anticipazioni

Il Paradiso delle Signore, amatissima soap di Rai 1 ambientata nella Milano degli anni ’60, sta per affrontare una stagione particolarmente drammatica e avvincente.

Il Paradiso delle Signore 9: le ultime anticipazioni

In una recente intervista a NuovoTv, Vanessa Gravina ha offerto uno spaccato delle nuove sfide che il suo personaggio dovrà affrontare. La nona stagione promette numerosi colpi di scena, specialmente con il ritorno nella vita di Adelaide di Sant’Erasmo, di sua figlia Odile, che credeva morta dopo il parto. L’attrice ha spiegato che questo ricongiungimento sarà un momento cruciale: “Adelaide ritrova la figlia Odile: l’ha avuta quando era molto giovane e credeva che fosse morta dopo il parto. La ragazza ora le fa da specchio: è come se la Contessa si rivedesse in lei a vent’anni, senza sovrastrutture né tabù“.

Un nuovo amore per Adelaide

Vanessa Gravina ha inoltre elogiato l’interpretazione di Arianna Amadei, che veste i panni di Odile, descrivendo la sua performance come particolarmente toccante. Sul fronte sentimentale, l’attrice ha anticipato che Umberto, ex compagno di Adelaide, non si darà per vinto e tenterà di riconquistarla con tutte le sue forze. Tuttavia, la Contessa sembrerebbe immersa in una nuova e appassionata relazione con Marcello Barbieri, il quale rappresenta una netta evoluzione rispetto al suo passato.

Elvira rivela il suo segreto

“Nonostante la differenza d’età, tra Adelaide e Marcello c’è un forte legame e una grande passione. Marcello Barbieri è un’altra pasta d’uomo rispetto a Umberto Guarnieri, l’uomo che ha amato per tanto tempo” ha commentato Vanessa. I colpi di scena tuttavia non sono finiti. Elvira, infatti, si convince a confidare a Concetta il motivo per cui suo padre è contrario al fidanzamento con Salvatore. La soap opera andrà in onda tutti i giorni da lunedì 16 a venerdì 20 settembre alle ore 16.00. Sarà inoltre visibile in streaming su RaiPlay.