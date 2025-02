Un atto simbolico contro la sicurezza stradale

Il 2023 si apre con un evento che ha già sollevato un acceso dibattito nel Polesine: l’abbattimento del primo autovelox dell’anno. Il sindaco di Porto Tolle, Roberto Pizzoli, ha comunicato la notizia attraverso un post su Facebook, accompagnato da una foto che documenta l’azione. Questo autovelox, situato sulla Provinciale che collega la Romea al Comune di Taglio di Po, è stato rimosso, suscitando reazioni contrastanti tra i cittadini.

Le motivazioni dietro la rimozione

Secondo il sindaco, la decisione di abbattere il velox è stata presa per garantire una maggiore libertà di circolazione e per rispondere alle lamentele dei residenti, che avevano espresso preoccupazioni riguardo alla presenza di questo dispositivo. “Il velox era visto come un deterrente eccessivo per gli automobilisti”, ha dichiarato Pizzoli, sottolineando che l’obiettivo è sempre stato quello di migliorare la sicurezza stradale senza creare un clima di paura tra gli utenti della strada.

Reazioni della comunità e implicazioni future

La notizia ha diviso l’opinione pubblica: da un lato, ci sono coloro che applaudono la decisione, ritenendo che l’abbattimento dell’autovelox possa portare a una maggiore fluidità del traffico; dall’altro, ci sono i sostenitori della sicurezza stradale, che temono che la rimozione di questo dispositivo possa aumentare il rischio di incidenti. Molti cittadini hanno espresso preoccupazione per la sicurezza delle strade, soprattutto in un’area dove il traffico è in costante aumento. La questione solleva interrogativi su come le amministrazioni locali possano bilanciare la necessità di sicurezza con le esigenze di mobilità dei cittadini.