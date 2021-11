Il primo caso covid sarebbe stato una venditrice del mercato degli animali di Wuhan: lo studio

Fu una venditrice del mercato di Wuhan e non un contabile il primo caso al mondo di covid, a rivelarlo un nuovo studio.

Un nuovo studio sull’origine del covid condotto dalla rivista Science dimostrebbe che il primo caso al mondo di coronavirus nell’uomo sarebbe stato quello di una venditrice di animali del mercato di Wuhan, in Cina.

Lo studio, riportato anche sulle pagine del New York Times, andrebbe dunque a smentire la precedente ipotesi sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità che invece faceva risalire – con il criterio cronologico della pandemia – il paziente zero ad un contabile che viveva a chilometri di distanza dal mercato.

Resta ancora aperta dunque la questione sull’origine del virus che ha paralizzato il mondo e, tali dubbi, continuano ad alimentare anche le teorie di chi sostiene che il covid si sia diffuso da un fuga dal laboratorio di Wuhan che studiava proprio i coronavirus.

Secondo l’esperto di tracciamento dei virus della University of Arizona, Michael Worobey, ci sarebbe delle discrepanze tra le informazioni pubbliche disponibili e le interviste realizzate in Cina. Per lo stesso il virus sarebbe partito proprio dalla venditrice del Huanan Seafood Wholesale Market in base ai dati sui primi pazienti ricoverati e i legami della venditrice stessa.